Три человека погибли в ДТП на дороге Иркутск - Оса - Усть-Уда, еще двое - госпитализированы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ночь на 25 июля, примерно около двух часов на автодороге Иркутск - Оса - Усть-Уда столкнулись два автомобиля «Субару Легаси» и «Митсубиси Кольт». Удар был такой силы, что в аварии погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- ДТП произошло в районе села Урик, - говорят инспекторы. – Погибли мужчина, управлявший «Митсубиси», а также два его пассажира. Они скончались до приезда скорой помощи.

В больницу увезли водителя «Субару» и его пассажира. Полицейским предстоит выяснить причины и все обстоятельства автоаварии.

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