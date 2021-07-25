Сибиряк перевернулся на мотоцикле и погиб в Иркутской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Осинском районе Фото: Иван ВИСЛОВ

В Осинском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД МО МВД России «Боханский» разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Мотоциклист погиб после того, как его «Рейсер» опрокинулся.

- ДТП произошло около половины восьмого вечера 24 июля, - говорят инспекторы. – в районе деревни Прохоровка, по предварительным данным, 49-летний водитель не справился с управлением мотоцикла, последний опрокинулся. Мотоциклист погиб на месте.

Полицейским предстоит выяснить причины происшествия.

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