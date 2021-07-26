13 человек погибли, 56 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области за неделю с 19 по 25 июля произошло 52 ДТП. В них погибли 13 человек, еще 56 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- В трех случаях водители сели за руль в нетрезвом состоянии, - отмечают инспекторы.

Сотрудники ГИБДД составили рейтинг причин автопроисшествий на дорогах региона. Так, на первом месте нарушений стало нарушение правил расположения машины на дороге – это привело к 10 авариям. За этим следуют ДТП, в которых водители не уступили дорогу, когда должны были, неправильно выбрали скорость, выехали на встречку – по 7 случаев на каждую причину. Еще шестеро автомобилистов не пропустили пешеходов.

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