49-летняя женщина пропала без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 49-летней иркутянки Елены Андроновой, полицейским заявил ее взволнованный сын. Он рассказал, что еще вечером, 22 июля мать ушла из дома по улице Карла Либкнехта, и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшей женщины. На вид ей 50-52 года, рост 160 см, среднего телосложения, европейский тип лица, глаза карие, светлые мелированные волосы. Была одета в темно-серое платье длиной ниже колена, фиолетеовые очки с круглыми стеклами. С собой у нее была черная кожаная сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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