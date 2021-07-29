В Иркутской области следователи разыскивают мужчину, который в обед вышел из офиса и пропал Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция разыскивает 49-летнего жителя Братска Александра Ганапольского. Во время обеда он вышел из офисного здания и не вернулся. В связи с исчезновением следователи возбудили уголовное дело по статье за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

- По версии следствия, 14 мая 2021 года в обеденное время мужчина вышел из административного здания, расположенного по адресу: город Братск, улица Южная, дом 20, - рассказали в ведомстве.

С тех пор о нем ничего не слышали. Вероятно, он мог потерять память. Людей, что-либо знающих о его местоположении, просят рассказать об этом в полиции.

Приметы пропавшего: хромой мужчина, на вид лет 40-45, ростом около 175, среднего телосложения, с темными волосами и серыми глазами.

Был одет: в темную куртку, синие джинсы и туфли.

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