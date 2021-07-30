Высокопоставленный полицейский из Бурятии, получивший взятку в 15 миллионов рублей, отправлен под стражу. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске отправлен в СИЗО высокопоставленный полицейский из Бурятии, которого задержали за получение крупной взятки. Наручники на руках заместителя начальника следственного управления - начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Бурятии захлопнулись в одной из иркутских гостиниц 27 июля.

- Кировский районный суд принял решение арестовать полицейского на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Следователи продолжают собирать все доказательства его вины. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

Итак, по версии следствия, полицейский через посредника получил взятку в 15 млн рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам, которые расследует МВД Бурятии. За эти деньги полицейский обещал поспособствовать прекращению уголовного преследования против обвиняемого в мошенничестве и причинении имущественного ущерба

В МВД Бурятии уже отметили, что случае, если вина полицейского будет установлена, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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