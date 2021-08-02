27 пациентов с COVID-19 умерли за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

2 августа в Иркутской области выявили 396 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 86 625. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Переболели и справились с вирусом в Иркутской области 63 человека, с начала пандемии - 74 264. Поступили в больницы 10 пациентов за сутки. 4928 жителей продолжают лечение в медучреждениях региона, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 27 пациентов, всего 3870 человек. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 383 пациента, 1 за минувшие сутки.

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