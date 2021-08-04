Подделок на 43,6 миллионов рублей обнаружила таможня в Иркутске за полгода. Фото: Иркутская таможня

С начала года на Иркутской таможне изъяли более 18,1 тысяч нелегальных товаров. Подделки находили во время завоза продукции и в ходе проверок на внутреннем рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

- Общая сумма предотвращенного экономического ущерба правообладателям превысила 43,6 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

Под маркировкой известных брендов была такая поддельная продукция, как обувь, одежда, зажигалки, автосигнализации, игрушки, батарейки, напитки, алкоголь, бижутерия и другое.

Также таможенники обнаружили 24 международных почтовых отправления с контрафактом. Их получателями были физические лица. За полгода полиция возбудила пять уголовных и 52 административных дела за нарушение в сфере интеллектуальной собственности.

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