Четырех человек спасли из горящей многоэтажки в Усть-Илимске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня около часа ночи в Усть-Илимске на Молодежной улице загорелся пятиэтажный дом. Из пылающей квартиры и из соседней спасатели вывели четырех человек, двоих взрослых и двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту пожара были направлены 5 пожарных расчётов с автолестницей, - рассказали в ведомстве.

Когда приехали первые пожарные, из окна пятого этажа шел дым, а подъезд был сильно задымлен. В квартире горели вещи и мебель. Все остальные жильцы самостоятельно выбрались из дома. Никто не пострадал. Через 15 минут после вызова спасателей огонь был потушен. Как выяснилось, пожар начался из-за короткого замыкания электричества. Дознаватели МЧС определяют все обстоятельства случившегося.

Отметим, что за последние сутки в поселениях Иркутской области произошло 7 пожаров без пострадавших.

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