Санатории Иркутской области нуждаются в реновации

Депутаты ЗС в рабочей поездке в Усольском районе.

Хороший отдых – залог крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной работы. Особенно актуально оздоровление в санаториях и на курортах и связано это с пандемией. По данным минздрава, в реабилитации будут нуждаться 70% переболевших коронавирусом. Депутаты Заксобрания Иркутской области считают, что санатории сегодня требует особого внимания властей и им необходима реновация.

- В области сосредоточены уникальные природные факторы, которые могут конкурировать даже с известными курортами. Но инфраструктура устарела и нуждается в реновации, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников. - Совершенно по-другому власть должна относиться к вопросу развития санаторно-курортного комплекса и необходимо отразить его в стратегии социально-экономического развития региона.

Парламентарии осмотрели санаторий «Таежный» в Усольском районе. Он был открыт в 1987 году, есть две скважины с минеральной водой, добывалась лечебная грязь. Здесь лечили и болезни органов дыхания, которые как раз страдают при ковиде. В 2004 году санаторий закрыли, корпуса стоят пустые. Представитель собственника санатория рассказал, что подготовлена концепция развития общей стоимостью в 4 млрд рублей. Проект предусматривает создание экопарка для семейного отдыха и реконструкцию корпусов и строительство новых.

Александр Ведерников подчеркнул также, что нужно корректировать финансирование сферы отдыха.

- Цена путевки для детей, которая компенсируется из бюджета, одна из самых низких в стране. Когда-то установленная, она увеличивается на индекс инфляции. Что мы можем сделать на тысячу рублей в день на ребенка, если за надо обеспечить и трехразовое питание, и проживание, и оздоровительные процедуры, - добавил председатель областного парламента.

Депутаты уже не раз поднимали этот вопрос на сессиях и намерены вернуться к нему еще раз.