Житель Иркутской области украл 112 бетонных плит на 70 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель города Вихоревка под Братском залез на территорию железнодорожного предприятия и вытащил 112 бетонных плит стоимостью 70 тысяч рублей. Со слов мужчины, он хотел их использовать в быту. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЛУ МВД России на транспорте.

- Дома у подозреваемого изъяты все похищенные бетонные плиты, которые в настоящее время уже возвращены законному владельцу в целостности и сохранности, - рассказали в ведомстве.

В отношении 29-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье за кражу, наказание которой до 2 лет колонии. А пока следователи выясняют все обстоятельства, с мужчины взяли подписку о невыезде.

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