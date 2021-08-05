Водителя, который едва не устроил ДТП с мотоциклом под Шелеховом, вычислили по соцсетям Фото: Алексей БУЛАТОВ

На просторах Интернета появились кадры с видеорегистратора мотоциклиста из Шелеховского района. Видно, как водителю чудом удается избежать столкновения с иномаркой, которая неожиданно вылетела на встречку во время обгона. На видео обратила внимание полиция. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Дорожными полицейскими автомобилист был установлен. В отношении нарушителя составлен административной протокол. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.

Так с начала года в Иркутской области из-за игнорирования правил обгона произошло 129 ДТП, в которых 54 человека погибли и 233 получили ранения.

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