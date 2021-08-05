Грузовик опрокинулся в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На федеральной трассе под Шелеховом возле поселка Чистые Ключи перевернулся большегруз. Около 11.30 утра на 30-м километре автодороги Р258 «Байкал» водитель выехал на встречку и слетел в кювет, где грузовик опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Водитель автомобиля «МАН», перевозившего сыпучий груз, двигаясь в направлении города Иркутска, не справился с управлением, - рассказали в ведомстве.

48-летнему мужчине врачи оказали медицинскую помощь. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и выясняют причины случившегося.

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