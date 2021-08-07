ГУ ФСИН по Иркутской области опровергло данные о голодовке в ИК-2 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ГУ ФСИН России по Иркутской области 6 августа выпустило опровержение на информацию о якобы массовой голодовке заключенных в исправительной колонии №2 в Ангарске. Об этом ранее сообщило одно из СМИ. Ведомство отметило, что такие данные не соответствуют действительности.

- Сообщаем, что осужденные голодовку не объявляли, учреждение работает в обычном режиме. Опубликованная информация носит провокационный характер, - сообщается на сайте Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по региону.

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