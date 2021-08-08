Жестокое убийство 15-летней давности раскрыли в Иркутске

Убийство 15-летней давности раскрыли в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи-криминалисты и сотрудники регионального МВД задержали 32-летнего мужчину, который причастен к убийству 15-летней давности. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, в январе 2006 года двое молодых людей, находясь на территории 1 микрорайона в городе Шелехове, действуя группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, нанесли местному жителю множественные удары битами по различным частям тела. От полученных травм он скончался на месте преступления, - рассказали в ведомстве.

Милиционерам удалось задержать лишь одного из подозреваемых. Его приговорили к лишению свободы. Второму подельнику - 17-летнему подростку, удалось скрыться. Он был объявлен в розыск, а расследование уголовного дела приостановлено.

Выяснилось, что все эти годы мужчина жил под другими персональными данными, чтобы скрыться от следствия. Его задержали в Иркутске 5 августа.

По ходатайству следствия обвиняемый арестован судом. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сосед, который через дверь застрелил 9-летнюю девочку из-за шумного ремонта, приговорен к 17 годам заключения. Трагедия произошла в феврале этого года в Чите. (подробности)

ТОП-10 самых громких преступлений в Иркутской области за 10 лет. Самые резонансные убийства, ограбления и ДТП. (подробности)