ТОП-10 самых громких преступлений в Иркутской области за 10 лет

Академовские молоточники, тулунский маньяк и самый кровавый маньяк России Михаил Попков (большое фото)

Все тайное в любом случае рано или поздно становится явью, а наказание неотвратимо. Эта простая истина, один из главных девизов следователей СК России, которые день и ночь расследуют убийства, бандитизм, изнасилования, налоговые, экономические преступления и т.д. В этом году ведомство отметило свой первый юбилей. В январе Следственному комитету исполнилось 10 лет. Накануне Дня сотрудника органов следствия РФ, «Комсомолка» решила собрать ТОП-10 самых громких преступлений в Иркутской области за десяток лет, которые были раскрыты с момента, как СК стал самостоятельной структурой.

САМЫЙ КРОВАВЫЙ МАНЬЯК РОССИИ МИХАИЛ ПОПКОВ

Самый кровавый маньяк в истории России, ангарский чистильщик. Так называют бывшего милиционера Михаила Попкова, который за 20 лет совершил 83 убийства, переплюнув Чикатило.

С 1992 по 2010 год жертвами этого душегуба становились женщины, которые ночью без сопровождения мужчин и без определенной цели, в нетрезвом виде, находились на улицах, вели себя легкомысленно, беспечно, не боялись вступать с Попковым в разговор, сесть в его авто, и затем кататься в поисках приключений, ради развлечения. Эта схема у Попкова была отработана, годами.

Двадцать лет кровавого маньяка не могли вычислить, так как он никогда не оставлял следов. Он даже успел уволиться со службы и начал гонять автомобили из Владивостока. В поезде его и задержали. А перед этим у 3,5 тыс. мужчин, в основном бывших сотрудников силовых структур, взяли биоматериал на анализ. В январе 2015 года он должен был навеки отправиться за решетку за убийство 22 женщин. Однако затем начал вспоминать новые эпизоды и к декабрю 2018-го, когда его во второй раз осудили пожизненно, число жертв выросло до 81.

Летом 2020 года, уже отбывая два пожизненных срока в колонии Торбеевский централ в Мордовии, изверг вспомнил о двух новых убийствах. Чтобы проверить его показания, Попкова этапировали обратно в Иркутск. 4 июня 2021 года Попкова приговорили еще к 9 годам, 8 месяцам колонии строгого режима. Можно ли ставить окончательную точку в деле ангарского потрошителя, неизвестно. В прошлом году Попков цинично заявил следователям СК следующее:

- Буду вспоминать и рассказывать о других убийствах.

Попков получил два пожизненных срока и еще 9 лет сверху. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

АКАДЕМОВСКИЕ МОЛОТОЧНИКИ

Еще одно громкое дело, которое, как и история с Попковым прогремела на всю страну весной 2011-го. Начало того года в иркутском Академгородке больше напоминало фильм ужасов. Убийства и покушения следовали одно за другим. Удары молотком по голове, ножом. А виновники этого ужаса, молоточники, читали сводки в интернете и наслаждались своим величием. Вчерашние школьники Никита Лыткин и Артем Ануфриев, которые совершили 6 убийств и 9 покушений, провозгласили: «Мы - боги, решаем, кому жить, а кому умирать». Свои зверства они снимали на камеру телефона. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы видеозаписи не нашел дядя одного из маньяков. Он и принес их в полицию.

Во время следствия Ануфриев пытался свалить вину на Лыткина. Не помогло. Сел на всю жизнь. Сейчас он хлебает баланду в колонии Вологодский пятак на острове Огненном. Лыткин же, наоборот, помогал следствию. По этой причине, а также из-за возраста (на момент совершения преступлений был несовершеннолетним) получил 24 года и подал апелляцию. Верховный суд скостил срок до 20 лет. Сейчас Лыткину осталось отбыть меньше половины - 10 лет.

Академовские маньяки Ануфриев и Лыткин. Второй выйдет на свободу уже через 10 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ТУЛУНСКИЙ МАНЬЯК

Страшная статистика преступлений 52-летнего тулунского маньяка, которого не могли поймать 27 лет, стала известна этой весной. С 1992 года, до момента задержания в январе 2019-го он изнасиловал 27 женщин и совершил два убийства. Действовал он всегда по одной и той же схеме. Вечерами подкарауливал одиноких женщин на пустых городских улицах Тулуна, приставлял нож к горлу, отводил в безлюдные места и насиловал.

Выйти на след маньяка удалось после обнаружения важной зацепки, а точнее генотипа. Следователи допросили около 15 тысяч свидетелей, было проведено более 300 генетических экспертиз, в том числе сложных и комиссионных с привлечением экспертов различного уровня. Кроме того, по уголовному делу проведено более 1000 генетических исследований по более чем 15000 полученным образцам эпителия полости рта, проведено более 25 осмотров мест происшествий, 10 эксгумаций. Эта работа дала свои плоды. Маньяка задержали. Вскоре должен состояться суд. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Тулунский маньяк сейчас ждет суда. Ему грозит пожизненный срок. Фото: СУ СК России по Иркутской области

ВЗРЫВ НА ОСТАНОВЕ В АНГАРСКЕ

Про эту историю можно написать книгу. Тут все в лучших традициях мелодрамы - любовь, ревность, экшен с ФСБ и полицией, а еще взрыв, разделивший жизнь на "до" и "после". 15 января 2015 года в Ангарске прогремел взрыв на остановке, когда транспорт ожидали десятки людей. В результате пострадал один из них - 38-летний Александр Пенягин, из-за тяжелых травм он лишился ноги, получил травму руки и уха. Тогда многие говорили о теракте, однако взрыв оказался целенаправленной местью. Вскоре задержали виновника ЧП. Как оказалось, 35-летний преступник знал пострадавшего Александра Пенягина заочно. На допросе признался, что ненавидел его и хотел убить из-за ревности к девушке Анастасии Каменецкой.

За полгода опытные следователи СК допросили больше 5 тысяч человек, провели несколько экспертиз, привлекли специалистов ФСБ. Еще через полгода виновнику взрыва огласили приговор - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 130 тысяч рублей штрафа.

Виновник взрыва на остановке в Ангарске получил 13 лет колонии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО ИЗ-ЗА ПАРТИИ ЗОЛОТА НА 14 МЛН РУБЛЕЙ

18 февраля 2018 года в Иркутске бесследно пропала торговый представитель ювелирной компании из Таганрога 41-летняя Наталья Мулихова. Она приехала в Приангарье на крупную сделку и привезла партию золота на 14 млн рублей. Камеры видеонаблюдения иркутского аэропорта зафиксировали, как женщина с большой сумкой в руках вышла в зал прилета и направилась к выходу. Больше на связь она не выходила. Наталью разыскали на следующий день - на берегу Ангары, с огнестрельными ранениями…

Оказалось, убийство спланировал ее бывший коллега Роман Кобяцкой. Изменив голос, он позвонил ей, и представился жителем Иркутска. Сказал, что получил наследство и хочет заказать крупную партию золота. Наталья поехала в далекую Сибирь без охраны. В аэропорту ее встретили два сообщника Кобяцкого, которых он нанял. Они посадили ее в машину и повезли в сторону Ангарска. На трассе свернули на проселочную дорогу и убили прямо в салоне. Задержали всех преступников через месяц.

Больше года следователям понадобилось, чтобы полностью доказать вину криминального трио. Заказчик убийства Роман Кобяцкой приговорен к 19 годам лишения свободы. Его сообщники к 16 и 17 годам колонии.

Организатор убийства Кобяцкой проведет в колонии 19 лет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ТАКСИСТ ИЗНАСИЛОВАЛ И УБИЛ 9-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ В БРАТСКЕ

Это преступление потрясло Братск в июне 2018 года. Тогда там посреди дня пропала 9-летняя школьница. Сначала она зашла к своей маме на работу в магазин, подарила ей цветы, потом отправилась домой, до которого не дошла несколько метров. Больше ее не видели. Искали ее всем городом. На 10-й день ее нашли мертвой. Тело было закопано в лесу на окраине Братска. Тут же задержали и подозреваемого в жуткой расправе над ребенком - 44-летнего водителя такси. Оказалось, в тот день он обманом заманил девочку в машину. По дороге свернул в свой гараж. Там он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Боясь, что школьница расскажет о случившемся, мужчина убил ее. Спустя год изверга приговорили к 20 годам лишения свободы.

Таксист из Братска избежал пожизненного срока, он проведет за решеткой 20 лет. Фото: СУ СК России по Иркутской области

ВОДИТЕЛЬ ЛЭНД КРУЗЕРА ВЫТОЛКНУЛ АВТОМОБИЛЬ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ И СПРОВОЦИРОВАЛ СТРАШНОЕ ДТП

Резонансное ДТП на улице Мира, в Иркутске произошло 8 октября 2018 года. Аварию спровоцировал 42-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser. Он протаранил KIA Rio, после чего седан выбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi. В салоне японского автомобиля находился 27-летний парень. От тяжелых травм он умер в больнице. В Кио Рио серьезно пострадали 39-летняя женщина, а также двое детей 8 и 11 лет.

Разобраться в причинах столкновения удалось благодаря тому, что ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Нарушитель скрылся с места аварии, но его быстро нашли. Он объяснил свой поступок тем, что хотел проучить женщину-водителя за то, что она его подрезала. В январе 2020-го горе-водителя отправили в колонию на 15 лет. В следственной и судебной практике – это беспрецедентный случай привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего особо тяжкое преступление подобным специфическим способом.

В этой машине погиб 27-летний мужчина. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ПОХИЩЕНИЕ ДЕВОЧКИ В ИРКУТСКЕ II

Поступок, который совершил в ноябре 2019 года 16-летний иркутский школьник Слава Дорошенко, обсуждали по всей стране. Этот худенький 10-классник, не прошел мимо чужой беды, и спас 9-летнюю девочку из рук педофила. Возвращаясь с тренировки по баскетболу, он заметил, как недалеко от авиационного завода, неизвестный громила, силой затаскивает на заднее сиденье автомобиля просящую о помощи школьницу. Паренек, не растерялся, подбежал к первой попавшейся машине, и попросил помощи у водителя Глеба Сизых. Вместе с ним, Слава бросился в погоню за преступником, и тот, запаниковав, заехал в тупик и высадил перепуганную девочку. После этого, Глеб и Слава передали марку машины и госномер полиции.

Мальчика наградили МВД и СК России. Что касается преступника, то до этого случая он провел в местах не столь отдаленных 16 лет. Правда, на этот раз его отправили на принудительное лечение, так как экспертиза показала, что в момент похищения девочки он не осознавал опасность своих действий и был признан невменяемым.

Педофил избежал тюрьмы.

БУНТ В АНГАРСКОЙ КОЛОНИИ №15

Бунт заключенных, который произошел в исправительной колонии строгого режима №15 в апреле 2020 года, обсуждали по всей стране. Еще бы, ведь продолжался он на протяжении двух суток. Началось все вечером, 9 апреля, когда перед командой «Отбой!», заключенный, содержащийся в штрафном изоляторе, внезапно начал толкать сотрудников охраны, и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и напали на охранника, который попытался их успокоить. В тот же вечер, администрации колонии удалось взять ситуацию под контроль. Однако, на следующий день беспорядки вспыхнули вновь. Заключенные устроили на территории колонии такой крупный пожар, что огонь был виден почти из всех районов Ангарска. Пришлось даже перекрывать федеральную трассу на въезде в Ангарск. Бунт был подавлен с помощью личного вмешательства руководства и привлечения спецназа.

Вскоре следователям удалось установить основных зачинщиков бунта. Их оказалось порядка 200 человек. По факту были возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям. Сейчас расследование продолжается.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ И УБИЙСТВО ЖЕНЩИНЫ НА АЛЕКСАНДРОВСКОМ ТРАКТЕ

25-летнюю иркутянку, пропавшую 23 мая 2020 года на Александровском тракте, искали всем городом. В тот день женщина на попутках отправилась с нулевого километра трассы в село Еловка. Но до места назначения так и не добралась.

Оказалось, женщина успешно доехала до деревни Урик. Там около нее остановился водитель грузовика, который предложил подвезти ее. Она, не ожидая опасности, согласилась и села в машину. Проехав несколько километров в сторону Еловки, мужчина неожиданно свернул с трассы, заехал в лес, где изнасиловал попутчицу. Испугавшись, что та сообщит в полицию, изверг связал ее веревкой и загрузил в кузов грузовика. Задержали 44-летнего убийцу спустя три дня. А еще через полгода суд вынес ему приговор – 20 лет колонии строгого режима.