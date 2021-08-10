В Усть-Удинском районе организатора незаконной рубки леса приговорили к 4,5 годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Удинском районе вынесли приговор организатору незаконной вырубки леса. 64-летний мужчина, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, привлек двух своих работников, отвез к месту, оснастив их бензопилой. Расследование уголовного дела проведено следователем межмуниципального отдела МВД России «Боханский». Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что мужчина решил совершить незаконную рубку лесных насаждений, для чего привлек подчиненных ему работников. Он передал соучастникам бензопилу и доставил на личном транспорте к месту рубки лесных насаждений. Соучастники, находясь в лесном массиве, действуя по его указанию, незаконно заготовили лесные насаждения породы сосна, - сообщили в ведомстве.

В ходе расследования организатор незаконной заготовки древесины различными способами пытался избежать уголовной ответственности, в том числе предлагал взятку работникам, чтобы те дали ложные показания.

Суд назначил главе фермерского хозяйства наказание в виде 4 лет 6 месяцев колонии общего режима. Соучастники получили 2 года условно.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

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