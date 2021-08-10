В Бурятии владельцу батута, который сорвало ветром вместе с детьми, назначили "условку". Фото: СУ СК России по Бурятии

Владельца батута, который весной 2019 года сорвало ветром вместе с детьми, признали виновным. Тогда пострадало пятеро несовершеннолетних, четверо из них попали в реанимацию. Суд назначил хозяину аттракциона условный срок. Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда Улан-Удэ.

- Суд признал владельца батута виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ, то есть в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года, - рассказали в ведомстве.

Также суд оправдал инспектора республиканского Гостехнадзора, который выдал свидетельство о регистрации аттракциона и талон о прохождении государственного технического осмотра аттракциона.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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