В Иркутске разыскивают девушку, которая забрала с прилавка чужой кошелек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию Иркутска обратилась 62-летня женщина. Она рассказала, что забыла свой кошелек на прилавке одного из супермаркетов на улице Дзержинского, а когда вернулась, его не обнаружила. Возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий, оперативники установили, что к хищению может быть причастна девушка, изображенная на видео, - рассказали в ведомстве.

Разыскиваемую просят самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснений. Тех, кто владеет информацией о личности девушки на видео, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.

Приметы подозреваемой: девушка на вид 18-25 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, одета в черную панаму в горошек белого цвета, черный топик, шорты черного цвета с белыми вставками, черные кроссовки. При себе имела рюкзак черного цвета.

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