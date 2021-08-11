Водитель такси погиб, врезавшись в припаркованный бензовоз на трассе «Байкал» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельная авария произошла днем, 10 августа на трассе Р-258 «Байкал». Вблизи поселка Бабха Слюдянского района, 51-летний мужчина за рулем автомобиля Ниссан Нот, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине, в нескольких метрах от проезжей части бензовоз.

- От полученных травм водитель легкового авто скончался до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что погибший работал в одной из фирм такси. В момент аварии пассажиров в салоне его машины не было.

Сейчас все подробности трагического ДТП выясняют полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец с сыном грабили фуры на трассе "Сибирь" как в боевике «Форсаж» - на ходу, на скорости 100 км/ч (Подробности)

В Иркутске водитель Субару устроил аварию с пятью автомобилями и сбежал (Подробности)