Водитель такси погиб, врезавшись в припаркованный бензовоз на трассе «Байкал»
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Смертельная авария произошла днем, 10 августа на трассе Р-258 «Байкал». Вблизи поселка Бабха Слюдянского района, 51-летний мужчина за рулем автомобиля Ниссан Нот, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине, в нескольких метрах от проезжей части бензовоз.
- От полученных травм водитель легкового авто скончался до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что погибший работал в одной из фирм такси. В момент аварии пассажиров в салоне его машины не было.
Сейчас все подробности трагического ДТП выясняют полицейские.
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