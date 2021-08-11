Подростка и пенсионерку на "зебре" сбила 62-летняя автомобилистка в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, в которой получили травмы 50-летняя пенсионерка и 16-летний подросток. В момент наезда пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Как предварительно установлено полицейскими, 10 августа в дневное время 62-летняя водитель, управляя автомашиной «Хонда Стрим», двигаясь по улице Коминтерна в городе нефтехимиков, в районе 12 «А» микрорайона, допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.

Как пояснила предполагаемая виновница ДТП, она не успела остановить машину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель такси погиб, врезавшись в припаркованный бензовоз на трассе «Байкал». Авария произошла вблизи поселка Бабха Слюдянского района. (подробности)

В Иркутске водитель Субару устроил аварию с пятью автомобилями и сбежал. Авария произошла на Академическом мосту. (подробности)