Полицейские помогли экстренно доставить беременную женщину в больницу в Черемховском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы ГИБДД в Черемховском районе дважды за неделю помогли жителям Приангарья - семейной паре из Усолья и автомобилистке из Черемхово. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- При патрулировании федеральной трассы Р-255 «Сибирь», к экипажу дорожно-патрульной службы в составе лейтенанта полиции Михаила Зарубина и младшего лейтенанта полиции Николая Гричаного обратился водитель иномарки и сообщил, что в его транспорте находится беременная супруга, которой необходима экстренная медицинская помощь. Автоинспекторы приняли решение сопроводить автомобиль с семейной парой в больницу, - рассказали. в ведомстве

Ранее к тому же наряду ДПС обратилась две женщины. Они рассказали, что их машина сломалась вблизи поселка Михайловка. Устранить поломку на месте полицейским не удалось, поэтому они организовали транспортировку автомобиля до ближайшего СТО.

Жители Приангарья поблагодарили полицейских за помощь и проявленное неравнодушие.

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