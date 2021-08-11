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Общество11 августа 2021 10:05

Знак "Парковка запрещена" на улице Декабрьских Событий в Иркутске будет демонтирован

Выяснилось, что он был установлен самовольно
Анастасия КУРЕНОВА
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Знак "Парковка запрещена" на улице Декабрьских Событий в Иркутске будет демонтирован

Знак "Парковка запрещена" на улице Декабрьских Событий в Иркутске будет демонтирован

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Иркутска пообещала демонтировать дорожный знак, который появился на улице Декабрьских Событий. Об этом сообщают в ИА IrkutskMedia.

- Очевидцы обратились в редакцию с вопросом о причинах появления дорожного знака "Остановка запрещена" на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Как рассказали в мэрии города, данный знак был установлен самовольно и сегодня будет демонтирован, - рассказали на сайте ИА.

О том, кто и зачем установил знак - неизвестно. Однако, такой поступок наказывается штрафом. Очевидцы вправе зафиксировать на фото или видео нарушение и обратиться с жалобой в ГИБДД.

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