Знак "Парковка запрещена" на улице Декабрьских Событий в Иркутске будет демонтирован Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Иркутска пообещала демонтировать дорожный знак, который появился на улице Декабрьских Событий. Об этом сообщают в ИА IrkutskMedia.

- Очевидцы обратились в редакцию с вопросом о причинах появления дорожного знака "Остановка запрещена" на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Как рассказали в мэрии города, данный знак был установлен самовольно и сегодня будет демонтирован, - рассказали на сайте ИА.

О том, кто и зачем установил знак - неизвестно. Однако, такой поступок наказывается штрафом. Очевидцы вправе зафиксировать на фото или видео нарушение и обратиться с жалобой в ГИБДД.

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