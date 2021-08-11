Родителей попавшего под колеса автобуса мальчика в Братске привлекут к ответственности Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске 7-летний мальчик на велосипеде попал под колеса автобуса. К счастью, ребенок отделался лишь ушибами. В момент аварии он ехал по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автоинспекторы установили, что игнорируя требования безопасности, перед выездом на дорогу велосипедист не спешился. Кроме того, первоклассник находился на улице без сопровождения взрослых. Шлем и защитная экипировка у него отсутствовали, - рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажиры общественного транспорта не пострадали.

Инспекторы ОДН намерены привлечь родителей школьника к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. С пострадавшим и его законными представителями проведена профилактическая беседа по недопущению повторения подобных инцидентов.

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