Оштрафован скейтбордист, который устроил фейерверк-шоу на Байкальской в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске инспекторы ГИБДД установили личность скейтбордиста, устроившего на улице Байкальской фейерверк-шоу и привлекли его к ответственности. 26-летний мужчина признался, что это было частью съемок рекламного ролика. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Накануне дорожные полицейские привлекли к ответственности молодого человека, двигавшегося на скейтборде по дороге одной из центральных улиц столицы Приангарья, при этом он запускал фейерверк. Порой попытки сделать эпатажные кадры для различных целей сопряжены с нарушением общественного порядка и безопасности. Благодаря счастливой случайности действия скейтбордиста не спровоцировали серьезных последствий и травмирования как его самого, так окружающих, - рассказали в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД провели проверку. На нарушителя составили два административных протокола. Также полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу.

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