17-летняя жительница Усолья избила мужчину и попыталась сжечь его заживо, пока он был без сознания Фото: Анатолий ЖДАНОВ

17-летнюю девушку обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. В отношении жительницы Усолья-Сибирского возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в Усольский суд. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

- По версии следствия, в ноябре 2020 года в подъезде одного из жилых домов в г. Усолье-Сибирское девушка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за грабежи, в ходе распития спиртных напитков нанесла телесные повреждения 44-летнему мужчине из-за личной неприязни. После чего подожгла пуховик и шапку потерпевшего, находившегося без сознания, и скрылась с места происшествия, - рассказали в ведомстве.

Благо, на дым и запах гари успели отреагировать жильцы дома. Они и потушили огонь, а также вызвали пострадавшему мужчине скорую помощь.

Расследование уголовного дела проводилось СО по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области.

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