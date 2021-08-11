Машины с нечитаемыми номерами будут выявлять инспекторы ГИБДД в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске полицейские выявляют водителей, с нечитаемыми госномерами в рамках рейда «Сомнительный номер». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инспекторы ДПС отмечают, что некоторые водители намеренно оставляют номер или часть номера грязным, чтобы камеры видеофиксации не смогли их распознать. Кроме того, встречаются нарушители, умышленно заклеивающие или закрывающие цифры или буквы регистрационного знака, - рассказали в ведомстве.

Ответственность за такое нарушение предусмотрена частями 1 и 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушения Российской Федерации. Нарушителю может грозить штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 3-х месяцев.

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