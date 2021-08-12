Мотоциклист погиб, съехав с трассы в Тулунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области на трассе погиб очередной мотоциклист. На этот раз трагедия произошла вечером, 11 августа в 2 километрах от села Умыган Тулунского района. 43-летний водитель мотоцикла ИЖ Планета-5, не справился с управлением, и съехав с дороги, опрокинулся.

- От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Полицейские выяснили, что у погибшего никогда не было водительского удостоверения. А в момент аварии он был без мотошлема. Кроме этого, его мотоцикл не был зарегистрирован.

Дорожные инспекторы дают трагическую статистику. С начала года в Приангарье произошло 113 авария с участием мотоциклистов. В этих ДТП погибли 11 человек, еще 125 получили травмы.

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