Мотоциклист погиб, съехав с трассы в Тулунском районе
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области на трассе погиб очередной мотоциклист. На этот раз трагедия произошла вечером, 11 августа в 2 километрах от села Умыган Тулунского района. 43-летний водитель мотоцикла ИЖ Планета-5, не справился с управлением, и съехав с дороги, опрокинулся.
- От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Полицейские выяснили, что у погибшего никогда не было водительского удостоверения. А в момент аварии он был без мотошлема. Кроме этого, его мотоцикл не был зарегистрирован.
Дорожные инспекторы дают трагическую статистику. С начала года в Приангарье произошло 113 авария с участием мотоциклистов. В этих ДТП погибли 11 человек, еще 125 получили травмы.
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