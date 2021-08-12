Артем Черноусов и Светлана Гомбоева получат ордена за серебро на Олимпиаде 2020 в Токио.

Иркутяне напряженно следили за настоящими поединками, которые разыгрались на только что завершившейся Олимпиаде 2020 в Токио в пулевой стрельбе и стрельбе из лука. А иначе их и не назовешь. Артем Черноусов в паре с Виталиной Бацарашкиной встали против сильнейшего китайского дуэта. Сначала вели в счете, потом спортсмены из КНР начали догонять. И все решилось буквально в последних двух выстрелах. Наши - вторые. Но вторые - на Олимпиаде, а это - особый счет! Столь же драматично развивались события в борьбе нашего трио по стрельбе из лука, "застрельщиком" в котором была Светлана Гомбоева, воспитанница иркутской и бурятской школы стрельбы из лука. Командное серебро, которое стоит золота. Президент России Владимир Путин 11 августа подписал Указ о награждении выдающихся спортсменов, защитивших честь страны.

- Награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады в Токио, - говорится в Указе.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получат из рук руководителей страны и наши сибиряки - Светлана Гомбоева и Артем Черноусов. Награждение олимпийцев будет торжественным и пройдет в Кремле. Доброй традицией стали уже и подарки. Чемпионам дарят машины премиум-класса, какие на этот раз - пока неизвестно.

Отметим, что на завершившихся Олимпийских играх в Токио наша сборная России заняла 5 место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Две серебряные медали на счету Светланы Гомбоевой и Артема Черноусова.