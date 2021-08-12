Организаторы подпольных азартных игр в Ангарске получили "условку" Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

В Ангарске перед судом предстала банда организаторов подпольных азартных игр - двое мужчин и три женщины. Главой стал 48-летний мужчина, между остальными участниками были распределены обязанности по ведению бизнеса. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- В октябре 2019 года было арендовано помещение, находящееся в 254 квартале, закуплено оборудование. О функционировании казино информировали клиентов с помощью рассылки сообщений, а также сотовой связи. На протяжении почти десяти месяцев игровое заведение работало, сюда регулярно приходили клиенты, полученную прибыль администраторы и крупье делили между собой,- рассказали в ведомстве.

Все подозреваемые до вынесения приговора находились на подписке о невыезде. В суде

четверо частично признали свою вину.

При назначении наказания было учтено, что совершенное подсудимыми преступление относится к тяжким, однако все участники ранее не были судимы, характеризуются положительно, женщины имеют малолетних детей, организатор группы – государственные и ведомственные награды. Всем им назначено наказание – лишение свободы от 2 лет и 10 месяцев до 3 лет и 10 месяцев условно.

Приговор не вступил в законную силу.

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