Три лесничества в Прибайкальском нацпарке закрыты для туристов из-за возможных пожаров Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Прибайкальском национальном парке закрыт вход для туристов сразу в трех лесничествах: Еланцинском, Онгуренском и Береговом (на участке п. Бугульдейка – Большая Марта – д. Петрова). Это связано с высоким и чрезвычайным классами пожароопасности в лесах, которые установились на территории из-за высокой температуры воздуха, отсутствия осадков и задымлённости. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- В случае возникновения пожара люди, не имеющие водного транспорта и находящиеся на объектах маршрута "п.Бугульдейка – Большая Марта – д. Петрова", рискуют оказаться в ловушке: местность расположена среди тайги, которая вплотную примыкает к живописным байкальским бухтам. С целью предотвращения возникновения пожаров и нештатных ситуаций на территории вышеуказанных лесничеств Прибайкальского национального парка работают 9 патрульных групп, осуществляется мониторинг с воздуха, - рассказали в ведомстве.

Напомним, выход для туристов ранее был запрещен к маршрутам "Север острова Ольхон" и "Курма-Кочериково". В лесничествах "Островное" на Ольхоне, "Онгурёнское" и "Берег бурых медведей" действует особый противопожарный режим. Он введён до момента стабилизации пожароопасной обстановки.

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