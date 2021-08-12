Водителей, выезжающих на "встречку", будут ловить с помощью дронов в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области с 13 по 14 августа пройдет рейд "Встречная полоса". Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе рейдовых мероприятий на территории всего региона инспекторы будут уделять особое внимание выявлению нарушений, связанных с выездом на «встречку», которые будут фиксироваться дронами с воздуха, камерами на опасных участках трассы с поворотами и подъемами. К рейдам будут привлекаться скрытые патрули, состоящие из автомобилей в гражданском исполнении, - рассказали в ведомстве.

С начала года на дорогах области из-за опасного маневра произошло 129 ДТП. В них погибло 54 человека, 233 получили травмы.

Игнорирование правил обгона по встречной полосе или запрета выезда на "встречку" наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

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