Двое иркутян дважды пытались угнать автомобиль, чтобы уехать на Байкал Фото: Ксения Вахрушева

За утро двое иркутян дважды пытались угнать автомобиль. В первом случае в одном из дворов микрорайона Первомайский у "Газели" не завелся двигатель и раздосадованные друзья решили сжечь машину. Пожар увидел водитель "Тойоты Филдер". Когда очевидец остановился, злоумышленники решили присвоить себе его иномарку. Все это мужчины сделали ради поездки на Байкал. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Сотрудники полиции опросили владельца похищенной иномарки. Как выяснилось, мужчина увидел, что горит отечественный автомобиль, остановился, чтобы вызвать пожарных, тем временем в его машину на пассажирское сидение залез неизвестный. Воспользовавшись ситуацией, второй злоумышленник подошел к водительской двери и вытащил пострадавшего на улицу. Завладев автомобилем, молодые люди скрылись в неизвестном направлении, - рассказали в ведомстве.

Вскоре "Тойоту" нашли со следами аварии вблизи голоустненского тракта.

Полицейские установили личности злоумышленников. Их задержали в поселке Большое Голоустное. 20-летние иркутяне уже были судимы за имущественные преступления.

По версии следствия, после того, как мужчинам удалось угнать иномарку, на трассе они не справились с управлением и съехали в кювет. Затем уже на "попутке" друзья добрались до побережье Байкала, где их задержали оперативники.

Иркутяне заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений - угон транспортного средства и умышленная порча чужого имущества.

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