400 новых случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

13 августа еще 400 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки. Так общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 91 009. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Приангарья.

- За минувшие сутки из медучреждений региона выписались и отправились домой 134 пациента. Продолжают лечение 3651 человек, - рассказали в ведомстве.

77 132 жителя области справились с вирусом и выздоровели, 276 из них за последние сутки. К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от коронавируса умерло 4180 человек, 28 - за сутки. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний умерло 403 пациента, 2 за сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вакцинация – это жизнь!»: кто получил первые шесть подарков. Публикуем номера победителей акции, которую среди вакцинированных иркутян «Комсомольская правда» проводит при поддержке администрации города. (подробности)

Выяснилось, как пройдет диспансеризация в Иркутске и кого она коснется. Диспансеризация переболевших в Иркутске начинается, реабилитацию пройдут те, кто лечился от коронавируса. (подробности)