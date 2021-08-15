Еще 396 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рост заболевших коронавирусом в Иркутской области не останавливается. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 396 жителей Приангарья. Начиная с весны прошлого года в нашем регионе уже 91 802 заболевших. Госпитализировано на данный момент 3 429 пациентов. Такие данные 15 августа приводит оперативный штаб.

Увы, растет и смертность. За сутки от COVID-19 умерли еще 35 зараженных. Таким образом, число смертей от ковида выросло до 4 254. Еще 408 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки составил 3 человека.

Есть и приятные новости. Опасную болезнь победили еще 317 жителей Иркутской области. Всего, у нас 77 773 выздоровевших.

Врачи по-прежнему просят жителей Приангарья носить защитные маски в общественных местах.

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