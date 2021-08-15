Окутанными дымом остаются 7 районов Иркутской области. Фото: Яна Лисина

Если в Иркутске дымка, которая окутала город на прошлой неделе, уже ушла, то в некоторых районах Приангарья по-прежнему смог. Итак, дымка до сих пор наблюдается в 300 населенных пунктах 7-ми районов Иркутской области (Катангский – 10, Усть-Илимский – 11, Нижнеилимский – 22, Братский – 49, Чунский – 39, Нижнеудинский – 84, Иркутский – 85). Такие данные приводит ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Специалисты Роспотребнадзора и Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продолжают ежедневно делать замеры на содержание вредных веществ в атмосфере, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, дым пришел в Иркутскую область от лесных пожаров в Якутии и на севере Приангарья.

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