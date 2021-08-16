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Общество16 августа 2021 6:37

Лучшие кузнецы России собрались в Свирске

Участников и гостей фестиваля поприветствовал спикер ЗС Александр Ведерников
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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В Свирске прошел Всероссийский фестиваль кузнечного ремесла.

В Свирске прошел Всероссийский фестиваль кузнечного ремесла.

В Свирске в воскресенье, 15 августа, состоялось закрытие Всероссийского фестиваля кузнечного ремесла «ДарХан». Это первое такое событие, на которое по приглашению мэра города Владимира Орноева приехали 20 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Рязани, Пскова и других городов страны.

Свирск, который на время стал столицей кузнечного дела России, посетил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

- Важно сохранять традиционные ремесла. К тому же это востребованные рабочие специальности. Участники фестиваля привезли производственное оборудование и оставили его в дар городу, чтобы здесь ремесло могло пополняться новыми кадрами, - отметил спикер.

Фестиваль проходил в историко-культурном комплексе «Свирская Ривьера». Участники в течение 11 дней ковали скульптуры на тему животного мира Прибайкалья. Фигуры теперь украсят главную аллею городского парка. Посетители фестиваля могли наблюдать за работой мастеров, приобрести кованые изделия на ярмарке, принять участие в мастер-классах. В одном из них, кстати, поучаствовал спикер ЗС. Под руководством мастера он выковал подкову. Александр Ведерников поблагодарил мэра Свирска и всю его команду, спонсоров мероприятия, благодаря которым был устроен этот большой праздник. Фестиваль планируется проводить регулярно.