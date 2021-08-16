В Усть-Куте пьяный лихач без прав, уходя от погони, попал в смертельное ДТП Фото: Иван ВИСЛОВ

В Усть-Куте жители сообщили в полицию о том, что по городу ездит автомобиль «Toyota Corolla», водитель которого, скорее всего, пьян. В ответ на требования остановить машину, лихач набрал скорость и выехал на центр дороги с двусторонним движением, пытаясь скрыться. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В ходе погони нарушитель выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Nissan X-Trail», в котором находилась семейная пара, - рассказали в ведомстве.

От полученных травм водитель «Тойоты» погиб на месте. Двум пассажирам, а также мужчине и женщине, которые ехали в «Ниссане», понадобилась помощь медиков.

Выяснилось, что погибший 32-летний лихач никогда не имел водительских прав. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

Полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства аварии.

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