МЧС: 17 и 18 августа Иркутскую область накроют ливни Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутскую область в ближайшие дни накроют ливни. Также МЧС предупреждает жителей региона о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. С 17 по 19 августа высокий риск пожаров ожидается в Усть-Илимском, Братском, Чунском, Жигаловском, Эхирит-Булагатском районах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 17 августа в северо-восточных районах, горах южного Прибайкалья и днем в южных районах прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди. 18 августа небольшие, ночью местами умеренные дожди, в северных районах ночью местами небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, - рассказали в ведомстве.

Также 17 и 18 августа на левобережных притоках реки Ангары ожидается повышение уровней воды на 10-50 см, на реках Лене, Киренге – колебание уровней воды в пределах 5-10 сантиметров, на реке Витим продолжится понижение уровня воды на 70-140 сантиметров. Повышения отметок уровней воды выше критических не прогнозируется.

Жителей населенных пунктов, где пройдут ливни и грозы, предупреждают о возможных отключениях света.

Также людей просят отказаться от дальних поездок и отдыха на природе.

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