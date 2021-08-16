Перепись населения в Иркутской области началась с Тофаларии. Фото: правительство Иркутской области

Основной этап Всероссийской переписи населения запланирован с 15 октября по 14 ноября.

Однако в Иркутской области переписчики уже начали работу в труднодоступных населенных пунктах. Первым из них стала Тофалария, куда добраться можно только на вертолете. Всего в регионе 150 отдаленных мест проживания, таких как метеостанции и стоянки оленеводов. Там проживает около 20 916 человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Для проведения опроса в труднодоступных местностях будет привлечено 9 контролеров и 85 переписчиков из числа местного населения. Все они имеют удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта, а также снабжены специальной экипировкой (жилет, шарф), одноразовыми масками, - рассказали в ведомстве.

К слову, в этом году впервые пройдет цифровая перепись. Переписчики будут использовать планшеты, в которых есть списки домов и цифровые карты.

Также каждый пользователь сайта Госуслуги может самостоятельно пройти процедуру. Помимо онлайн-формата, возможно отправиться на переписной участок или дождаться переписчика.

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Кстати, Иркутская область на проведение Всероссийской переписи населения получила из федерального бюджета более 37,7 млн рублей.