Массовые проверки пройдут в Тайшете после ЧП с избиением детей воспитателями в школе-интернат Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аппаратом прокуратуры Иркутской области, а также специалистами региональных Роспотребнадзора, Россельхознадзора и министерства образования, установлено, что администрация школы-интерната в поселке Квиток не в полной мере обеспечивала соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ветеринарии и другое. Напомним, ранее воспитанники школы-интернат сообщили в полицию об избиениях со стороны воспитателей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В целях защиты прав воспитанников прокуратурой области внесены представления мэру муниципального образования "Тайшетский район", начальнику Главного управления МВД России по Иркутской области. Ранее внесено представление региональному министру образования, - рассказали в ведомстве.

По итогам межведомственного совещания даны конкретные поручения представителям органов системы профилактики района, в том числе поручено провести совместные комплексные проверки всех учреждений с круглосуточным пребыванием детей на территории города Тайшета и Тайшетского района.

Устранение нарушений, а также ход и результаты проверок находятся на контроле прокуратуры области.

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