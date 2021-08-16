20 лесных пожаров продолжают действовать в Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В лесах Иркутской области продолжают действовать 20 пожаров на площади 95 446 гекатров. Все очаги находятся в Катангском районе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- В тушении лесных пожаров 15 августа было задействовано 433 пожарных-десантника, 308 работников лесопожарных станций, 12 мобилизованных граждан и 99 единиц наземной техники. Мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли три легкомоторных самолета и пять самолетов Ан-2. Переброской наземных сил и средств пожаротушения занимались три вертолет Ми-8, - рассказали в ведомстве.

Также за минувшие сутки удалось потушить пять пожаров. Два из них были потушены в Нижнеилимском районе на площади 20,5 гектаров. По одному пожару ликвидировали в Братском, Усть-Илимском и Жигаловском районах. Еще один пожар в Киренском районе удалось ликвидировать сегодня в первые сутки после обнаружения.

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