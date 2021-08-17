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Происшествия17 августа 2021 7:05

Иркутянина арестовали за неоплаченный штраф ГИБДД

После задержания нарушителю придется заплатить 30 тысяч рублей
Анастасия МОРОЗОВА
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Иркутянина арестовали за неоплаченный штраф ГИБДД.

Иркутянина арестовали за неоплаченный штраф ГИБДД.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске нарушитель не оплатил штраф за вождение в нетрезвом виде. Его арестовали на сутки, после чего он пообещал погасить задолженность в 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве.

Нарушителю выписали штраф 30 тысяч рублей и лишили права управлять транспортными средствами на полтора года.

Иркутянин не оплатил штраф в течение 60 суток. В связи с этим на мужчину составили протокол по статье за уклонение от исполнения административного наказания. Суд решил наказать его арестом на один день.

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