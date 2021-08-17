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Происшествия17 августа 2021 7:50

За повторное вождение в нетрезвом виде сибиряка отправили в колонию

Даже во время этого разбирательства нарушитель успел снова сесть пьяным за руль
Анастасия МОРОЗОВА
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За повторное вождение в нетрезвом виде сибиряка отправили в колонию.

За повторное вождение в нетрезвом виде сибиряка отправили в колонию.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усть-Удинском районе 27-летний мужчина приговорен к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Его повторно поймали пьяным за рулем. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

- В августе 2020 года подсудимый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за вождение транспортного средства в нетрезвом виде, вновь управлял автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве.

Его остановили на 3 километре автодороги на пути из Балаганска в Усть-Уду. Суд решил отправить нарушителя на один год в колонию-поселение и лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на срок три года.

В довершение всего, пока суд назначал наказание, мужчина не побоялся в очередной раз прокатиться за рулем пьяным. Теперь его ждет еще одно разбирательство по уголовному делу.

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