За повторное вождение в нетрезвом виде сибиряка отправили в колонию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усть-Удинском районе 27-летний мужчина приговорен к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Его повторно поймали пьяным за рулем. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

- В августе 2020 года подсудимый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за вождение транспортного средства в нетрезвом виде, вновь управлял автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве.

Его остановили на 3 километре автодороги на пути из Балаганска в Усть-Уду. Суд решил отправить нарушителя на один год в колонию-поселение и лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на срок три года.

В довершение всего, пока суд назначал наказание, мужчина не побоялся в очередной раз прокатиться за рулем пьяным. Теперь его ждет еще одно разбирательство по уголовному делу.

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