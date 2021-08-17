До 10 лет тюрьмы может грозить жителю Иркутской области за нападение на полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Осинском районе арестован 30-летний мужчина, который обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции. По версии следствия, на 74 километре автодороги «Усть-Ордынский – Оса» полицейский потребовал водителя "Нивы" предъявить документы. При этом, его прицеп был загружен круглым лесом. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В какой-то момент мужчина начал движение и допустил съезд автомобиля в кювет и опрокидывание прицепа. От указанных действий сотрудник полиции, пытавшийся пресечь незаконные действия нарушителя, получил телесные повреждения. После совершенного преступления мужчина скрылся, однако на следующий день был задержан сотрудниками полиции в Иркутске в квартире знакомого, - рассказали в ведомстве.

За данное преступление обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Братска во время ссоры убил свою жену и расчленил ее труп. Суд приговорил мужчину к 8 годам и 1 месяцу колонии. (подробности)

Организацию, которая выдавала микрозаймы без лицензии, оштрафовали на 180 тысяч в Слюдянском районе. В названии фирмы использовалась аббревиатура «мкк», что запрещено законом. (подробности)