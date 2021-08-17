По вине 13-летнего водителя мопеда произошла авария с участием иномарки в Усть-Илимске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в Усть-Илимске произошла авария с участием двух школьников. 13-летний подросток на мопеде "Минск" не уступил дорогу иномарке " Тойота Аллекс", из-за чего произошло столкновение. Водитель и 15-летний пассажир мопеда ехали без мотошлемов, получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции установили, что мопед школьнику подарили родители. Поскольку сын не имел права управления, в отношении отца возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Родителей подростков могут оштрафовать за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а самих школьников поставить на профилактический учет.

Госавтоинспекция информирует, что с начала года с участием детей-водителей зарегистрировано 19 происшествий, в результате которых 1 ребенок погиб и 18 получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За повторное вождение в нетрезвом виде сибиряка отправили в колонию. Даже во время этого разбирательства нарушитель успел снова сесть пьяным за руль. (подробности)

До 10 лет тюрьмы может грозить жителю Иркутской области за нападение на полицейского. Сотрудник полиции, пытаясь остановить водителя "Нивы", получил травмы. (подробности)