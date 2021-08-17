Движение на улице Трактовой в Иркутске после ремонта станет шестиполосным. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске после ремонта на улице Трактовой будет организовано шестиполосное движение. На участке от улицы Главная Кировская до остановки общественного транспорта "Узловая" обустраивают три полосы движения в каждом направлении, выполняют ремонт проезжей части и тротуаров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Для улучшения видимости в ночное время предусмотрен вынос опор электроосвещения по центру автомобильной дороги. Они будут расположены на разделительной полосе. После того, как их перенос будет завершен, с правой стороны по направлению движения из Ленинского округа в центр города будет устроена дополнительная полоса для движения автотранспортных средств, – рассказали в ведомстве.

На Трактовой нанесут горизонтальную разметку, установят дорожные знаки, консоли, пешеходное и барьерное ограждения, выполнят переустройство светофорных объектов.

Основные работы на объекте завершатся до 15 октября.

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