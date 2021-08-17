За три дня на Ольхоне остановили 75 пассажироперевозчиков-нарушителей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водителей, предоставляющих услуги в перевозке пассажиров, проверили на острове Ольхон с 13 по 15 августа. Инспекторы ГИБДД выявили 75 нарушителей. Восемь из них не имели специального разрешения на предпринимательскую деятельность в этой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Также 18 автомобилей использовались автомобилистами с неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, - рассказали подробности в ведомстве.

Помимо этого, 47 протоколов составлено по различным нарушениям, в большинстве которых было несоблюдение правил безопасной перевозки несовершеннолетних и неиспользование ремней.

Еще два водителя привлечены к ответственности за вождение без прав и один нарушитель, пьяный за рулем.

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