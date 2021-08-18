Прокуратура нашла нарушения в работе СИЗО в Тайшете Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Саянская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку исполнения уголовно-исполнительного законодательства в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Иркутской области в Тайшете. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что администрацией учреждения в нарушение законодательства не в полной мере обеспечено надлежащее рассмотрение обращений граждан, соблюдение лицами, находящимися в учреждении под стражей, режима их содержания, а также право осуждённых, оставленных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, на сон продолжительностью не менее восьми часов, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокуратурой руководителю ФКУ СИЗО-3 города Тайшета внесено представление.

Саянская прокуратура взяла на контроль устранение всех выявленных нарушений.

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