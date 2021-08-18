Владельца кафе в Иркутской области подозревают в убийстве посетителя

Владелец кафе в Иркутской области зарезал ножом посетителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киренском районе предъявлено обвинение в убийстве 31-летнему мужчине. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, ночью 16 августа в одном из кафе между двумя компаниями мужчин произошел конфликт. В ходе выяснения отношений на улице одному из посетителей были причинены множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался в больнице, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции доставили всех участников конфликта в следственный отдел. Следователи установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 31-летний владелец кафе, где и произошла ссора.

Сегодня по ходатайству следствия с учетом мнения прокурора судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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